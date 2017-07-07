В Уфе 19-летний водитель иномарки разбил авто о припаркованную «Газель»

Авария произошла на улице Первомайской. 19-летний уфимец ехал за рулем автомобиля марки Opel Zafira. Молодой человек влетел в припаркованную «Газель» по пути от Первомайской в сторону Кольцевой. После удара легковушка наехала на дерево.

В результате ДТП пострадал водитель легковушка и его 19-летний пассажир. С травмами лица и головы они обратились за медицинской помощью, после чего были отпущены домой.