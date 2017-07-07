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08:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В центре Уфы произошла перестрелка, есть пострадавшие

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы в ночь с 6 на 7 июля произошла перестрелка. На место прибыли сотрудники спецслужб и скорой помощи. В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали инцидент.

«По ситуации, произошедшей около Гостиного двора. Около часа ночи в полицию поступило сообщение. Выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошел конфликт на почве межличностных отношений. Два человека обратились за медпомощью с травмами, возможно, причиненными травматическим оружием», — пояснил руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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