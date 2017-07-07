В центре Уфы произошла перестрелка, есть пострадавшие
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы в ночь с 6 на 7 июля произошла перестрелка. На место прибыли сотрудники спецслужб и скорой помощи. В
УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В центре Уфы в ночь с 6 на 7 июля произошла перестрелка. На место прибыли сотрудники спецслужб и скорой помощи. В
«По ситуации, произошедшей около Гостиного двора. Около часа ночи в полицию поступило сообщение. Выехала
Обстоятельства случившегося устанавливаются.