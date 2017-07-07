В центре Уфы произошла перестрелка, есть пострадавшие

«По ситуации, произошедшей около Гостиного двора. Около часа ночи в полицию поступило сообщение. Выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошел конфликт на почве межличностных отношений. Два человека обратились за медпомощью с травмами, возможно, причиненными травматическим оружием», — пояснил руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.