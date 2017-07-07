Женщина-водитель на иномарке слетела с моста в Иркутской области

«Счет на минуты шел, машина уходила под воду, девушке удалось выбраться из салона на крышу автомобиля, однако сама она до берега не добралась бы: очень сильное течение и состояние шока. Я сел на весла, а Дмитрий раздевался, чтобы нырять: мы ведь не знали, одна она была в машине, или кому-то под водой требуется наша помощь. Когда подплыли к ней и узнали, что больше пострадавших нет, то взяли ее под руки и транспортировали в таком виде к берегу, где передали медикам», — рассказывает командир отделения Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Максим Сабитов.