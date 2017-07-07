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08:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

Женщина-водитель на иномарке слетела с моста в Иркутской области

Пострадавшую вытащили на берег спасатели.

В Иркутской области автоледи на иномарке слетела с моста.

Инцидент произошел утром 7 июля в Усть-Кутском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, на Курортовском мосту женщина водитель не справилась с управлением «Тойоты Премио», снесла ограждение и упала в реку Кута.

На место происшествия приехали спасатели, которые вытащили пострадавшую из утонувшего автомобиля.

«Счет на минуты шел, машина уходила под воду, девушке удалось выбраться из салона на крышу автомобиля, однако сама она до берега не добралась бы: очень сильное течение и состояние шока. Я сел на весла, а Дмитрий раздевался, чтобы нырять: мы ведь не знали, одна она была в машине, или кому-то под водой требуется наша помощь. Когда подплыли к ней и узнали, что больше пострадавших нет, то взяли ее под руки и транспортировали в таком виде к берегу, где передали медикам», — рассказывает командир отделения Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Максим Сабитов.

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