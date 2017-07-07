Женщина-водитель на иномарке слетела с моста в Иркутской области
Пострадавшую вытащили на берег спасатели.
Пострадавшую вытащили на берег спасатели.
В Иркутской области автоледи на иномарке слетела с моста.
Инцидент произошел утром 7 июля в
На место происшествия приехали спасатели, которые вытащили пострадавшую из утонувшего автомобиля.
«Счет на минуты шел, машина уходила под воду, девушке удалось выбраться из салона на крышу автомобиля, однако сама она до берега не добралась бы: очень сильное течение и состояние шока. Я сел на весла, а Дмитрий раздевался, чтобы нырять: мы ведь не знали, одна она была в машине, или