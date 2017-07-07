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08:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гид «БайкалАэроТура» Андрей Цеплит погиб в рухнувшем вертолете на Шумаке

Трагедия произошла 5 июля.

Гид иркутской компании «БайкалАэроТур» Андрей Цеплит погиб в вертолете Bell-206, рухнувшем 5 июля в 25-ти км от местности Шумак в Республике Бурятия. Об этом написала Ева Канторович в своем аккаунте Faceook, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Андрей один из первых пилотов вертолета R-66 в России. Знает все о Байкале, вертолетах, кораблях, яхтах. С 1995 года занимается организацией активного отдыха и экстремальных развлечений на Байкале. Очень любит путешествовать. В поисках приключений посетил много стран», — рассказывают о пилоте на сайте компании «БайкалАэроТур».

Напомним, жесткую посадку совершил вертолет Bill 206 в Окинском районе Республики Бурятия 5 июля. Пилот, экстренно доставленный в Иркутск, скончался. По данному факту начата доследственная проверка. Воздушное судно частично повреждено.

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