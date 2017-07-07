Гид «БайкалАэроТура» Андрей Цеплит погиб в рухнувшем вертолете на Шумаке

Гид иркутской компании «БайкалАэроТур» Андрей Цеплит погиб в вертолете Bell-206, рухнувшем 5 июля в 25-ти км от местности Шумак в Республике Бурятия. Об этом написала Ева Канторович в своем аккаунте Faceook, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Андрей один из первых пилотов вертолета R-66 в России. Знает все о Байкале, вертолетах, кораблях, яхтах. С 1995 года занимается организацией активного отдыха и экстремальных развлечений на Байкале. Очень любит путешествовать. В поисках приключений посетил много стран», — рассказывают о пилоте на сайте компании «БайкалАэроТур».