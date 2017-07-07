На стройке в Железногорске погибли два студента

Вчера, около 22:00, в шахте лифта на стройке опытно-демонстрационного центра «Горно-химического комбината» обнаружили тело 19-летнего студента. Рядом с ним находился его травмированный 22-летний приятель. Молодого человека доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В следственном управлении пока нет подробной информации о студентах, а также о том, что они делали в такое позднее время на стройке. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой примут решение: есть ли повод для возбуждения уголовного дела.