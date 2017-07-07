На стройке в Железногорске погибли два студента
В шахте лифта строящегося здания погибли два стройотрядовцева, сообщили 7 в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
В шахте лифта строящегося здания погибли два стройотрядовцева, сообщили 7 в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Вчера, около 22:00, в шахте лифта на стройке
В следственном управлении пока нет подробной информации о студентах, а также о том, что они делали в такое позднее время на стройке. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой примут решение: есть ли повод для возбуждения уголовного дела.