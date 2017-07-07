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09:56 (мск), источник: АиФ Казань

В Буинском районе затопило два моста

Два моста затопило в Буинском районе, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Из-за сильного дождя произошел подъем уровня воды реки Свияга, в результате чего подтопило два низководных моста около населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы. Высота перелива над мостами составляет 25 и 10 см соответственно. Движение по ним временно запрещено (кроме автомобилей экстренных служб). Спланированы объездные маршруты:

— до н.п. Кият через н.п. Тоншерма Тетюшского района, расстояние 25 км.

— до н.п. Черки-Бибкеево через н.п. Фролово — Черки-Дюртили Буинского района расстояние 25 км.

Напомним, 5 и 6 июля в республике было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах из-за сильного ветра произошло аварийное отключение света.

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