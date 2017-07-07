Во Львове патрульный автомобиль полиции сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Львова Роман Пилипенко, передает Tvoemisto.tv.

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По его словам, инцидент произошел вчера поздно вечером на площади Старый Рынок. Автомобиль патрульной полиции сбил местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пилипенко уточнил, что патрульные ехали на вызов к месту массовой драки с включенными синими и красными мигалками, делали левый поворот и женщина попала в мертвую зону, ее не было видно. Потерпевшей оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Как отметил Пилипенко, инцидент оформлял следователь прокуратуры. Документы позже будут переданы в Киев, где назначат служебное расследование.