Во Львове патрульный автомобиль полиции сбил женщину на пешеходном переходе
По факту ДТП будет назначено служебное расследование.
По факту ДТП будет назначено служебное расследование.
Во Львове патрульный автомобиль полиции сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Львова Роман Пилипенко, передает Tvoemisto.tv.
По его словам, инцидент произошел вчера поздно вечером на площади Старый Рынок. Автомобиль патрульной полиции сбил местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пилипенко уточнил, что патрульные ехали на вызов к месту массовой драки с включенными синими и красными мигалками, делали левый поворот и женщина попала в мертвую зону, ее не было видно. Потерпевшей оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Как отметил Пилипенко, инцидент оформлял следователь прокуратуры. Документы позже будут переданы в Киев, где назначат служебное расследование.
По информации издания, медики установили, что у пострадавшей ушибы головы и мягких тканей. Сейчас ее уже отпустили домой.