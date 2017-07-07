Три человека погибли при взрыве на руднике «Заполярный» в Норильске
Весь персонал эвакуирован, на месте происшествия работают горноспасатели и
Весь персонал эвакуирован, на месте происшествия работают горноспасатели и
ТАСС, 7 июля. Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва метана в шахте рудника «Заполярный» в Норильске, сообщили в пятницу в компании «Норникель».
7 июля около 10 утра в шахте рудника “Заполярный” Заполярного филиала компании “Норникель” при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями “Заполярной строительной компании” произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы.
«Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей», — говорится в сообщении.
Тела трех погибших обнаружены, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю. «В ходе
«Трое пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей в Норильской межрайонной больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. В основном у них баротравмы (оглушения) и скелетные травмы», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее в
«Около 11 часов 30 минут (07:30 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника “Заполярный” произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами», — отметили в ведомстве.
На месте происшествия работает