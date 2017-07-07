Три человека погибли при взрыве на руднике «Заполярный» в Норильске

ТАСС, 7 июля. Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва метана в шахте рудника «Заполярный» в Норильске, сообщили в пятницу в компании «Норникель».

7 июля около 10 утра в шахте рудника “Заполярный” Заполярного филиала компании “Норникель” при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями “Заполярной строительной компании” произошел взрыв. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы.

«Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей», — говорится в сообщении.

Тела трех погибших обнаружены, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю. «В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела трех погибших. Пока остается неизвестной судьба одного человека», — сказал собеседник агентства. Судьба остальных горняков установлена. На поверхность эвакуирован 151 человек.

В Минздраве региона ТАСС сообщили, что состояние трех горняков, пострадавших при взрыве в шахте, оценивается как средней тяжести.

«Трое пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей в Норильской межрайонной больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. В основном у них баротравмы (оглушения) и скелетные травмы», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю, после хлопка на шахте пропали четыре шахтера.

«Около 11 часов 30 минут (07:30 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника “Заполярный” произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами», — отметили в ведомстве.