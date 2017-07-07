В Новосибирске «Kia» протаранила автобус Росгвардии
По предварительным данным, водители иномарки стало плохо и он выехал на встречную полосу, рассказали очевидцы.
По предварительным данным, водители иномарки стало плохо и он выехал на встречную полосу, рассказали очевидцы.
В Новосибирске «Kia» протаранила автобус Росгвардии, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла на улице Кошурникова, автомобиль «Kia» ехал со стороны улицы Фрунзе, а ПАЗ ехал во встречном направлении в крайнем левом ряду.
«В процессе движения водителю Киа стало плохо — начал терять сознание. Он выехал на встречку, где столкнулся с автобусом», — рассказали очевидцы.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.