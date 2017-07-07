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09:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Kia» протаранила автобус Росгвардии

По предварительным данным, водители иномарки стало плохо и он выехал на встречную полосу, рассказали очевидцы.

В Новосибирске «Kia» протаранила автобус Росгвардии, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла на улице Кошурникова, автомобиль «Kia» ехал со стороны улицы Фрунзе, а ПАЗ ехал во встречном направлении в крайнем левом ряду.

«В процессе движения водителю Киа стало плохо — начал терять сознание. Он выехал на встречку, где столкнулся с автобусом», — рассказали очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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