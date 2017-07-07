Между Таганаем и Тургояком потерялись туристы из Москвы

Известно, что группа туристов из Москвы — четверо взрослых и один подросток отправились в поход на Таганай. Перед тем как заблудиться, они благополучно преодолели Пушкинский кордон, гору Ицыл и через лес отправились к поселку Тургояк. Но заблудились.

Как сообщает сайт миасского поисково-спасательного отряда, путники вышли на большую ЛЭП и уткнулись в болото. Спасатели предположили, что группа застряла возле Мохового болота, а ЛЭП — та, что ведёт от Северных Печей в Златоуст.