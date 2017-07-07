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09:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Между Таганаем и Тургояком потерялись туристы из Москвы

В лесах Миасса (Челябинская область) потерялись пятеро туристов из Миасса. Спасателей горе-путешественники вызвали лишь в середине ночи.

Известно, что группа туристов из Москвы — четверо взрослых и один подросток отправились в поход на Таганай. Перед тем как заблудиться, они благополучно преодолели Пушкинский кордон, гору Ицыл и через лес отправились к поселку Тургояк. Но заблудились.

Как сообщает сайт миасского поисково-спасательного отряда, путники вышли на большую ЛЭП и уткнулись в болото. Спасатели предположили, что группа застряла возле Мохового болота, а ЛЭП — та, что ведёт от Северных Печей в Златоуст.

Прибыв на место, сотрудники спасотряда стали подавать световые и звуковые сигналы проблесковыми маяками и сиреной. Через некоторое время потерявшиеся туристы вышли к машине.

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