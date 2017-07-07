Между Таганаем и Тургояком потерялись туристы из Москвы
В лесах Миасса (Челябинская область) потерялись пятеро туристов из Миасса. Спасателей
В лесах Миасса (Челябинская область) потерялись пятеро туристов из Миасса. Спасателей
Известно, что группа туристов из Москвы — четверо взрослых и один подросток отправились в поход на Таганай. Перед тем как заблудиться, они благополучно преодолели Пушкинский кордон, гору Ицыл и через лес отправились к поселку Тургояк. Но заблудились.
Как сообщает сайт миасского
Прибыв на место, сотрудники спасотряда стали подавать световые и звуковые сигналы проблесковыми маяками и сиреной. Через некоторое время потерявшиеся туристы вышли к машине.