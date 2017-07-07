В Казани пенсионерка отдала мошенникам 75 тысяч рублей и тысячу евро

4 июля вечером 58-летней жительнице Кировского района позвонил неизвестный, который сообщил, что ей полагается аванс за работу по найму. Обрадованная женщина выполнила все указания звонившего. В результате она перечислила через банкомат 75 тысяч рублей и одну тысячу евро со своего счета на счет злоумышленника. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника и сразу же обратилась в ОП «Юдино» УМВД по г. Набережные Челны.

Сейчас полицейские ведут расследование. Им удалось установить, что номер, с которого звонил злоумышленник, принадлежит абоненту Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

МВД по РТ призывает жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам пришло смс от неизвестного или неизвестный позвонил, не спешите следовать его указаниям. Никому не разглашайте информацию, которая касается ваших банковских карт. Чтобы похитить ваши средства, мошенникам достаточно узнать номер вашей карты и ПИН-код. Не сообщайте реквизиты своей карты, так как ни одна организация, и даже банк, не имеют права требовать ваш ПИН-код.

Если с вашей картой возникли проблемы, обратитесь в клиентскую службу банка по телефону, который указан на обороте карты.