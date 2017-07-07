Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Из торгового центра в Москве похитили банкомат
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда задержала двоих молодых людей за попытку поджечь автоцистерну ЗИЛ

Полицейские задержала двоих местных жителей за попытку поджога грузовика. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Калининград.Ru

Ранним утром 4 июля в полицию поступила информация от очевидцев, что двое прохожих пытаются поджечь автоцистерну ЗИЛ, припаркованную на улице Шевченко. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Огонь частично повредил грузовик.

Участковые установили личности скрывшихся злоумышленников. Ими оказались жители Калининграда 19 и 22 лет. Молодых людей задержали, и они дали признательные показания. Приятели пояснили, что хотели совершить поджог из хулиганских побуждений. Для этого они разбили стекло машины и залезли в кабину, где попытались разжечь огонь зажигалкой, однако не смогли довести умысел до конца.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». Окончательно действия молодых людей квалифицируют после проверки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Перевозчик: Из-за проблем на таможне фестиваль «Голосящий КиВиН» находится под угрозой срыва
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь