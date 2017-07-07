Полиция Калининграда задержала двоих молодых людей за попытку поджечь автоцистерну ЗИЛ

Ранним утром 4 июля в полицию поступила информация от очевидцев, что двое прохожих пытаются поджечь автоцистерну ЗИЛ, припаркованную на улице Шевченко. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Огонь частично повредил грузовик.

Участковые установили личности скрывшихся злоумышленников. Ими оказались жители Калининграда 19 и 22 лет. Молодых людей задержали, и они дали признательные показания. Приятели пояснили, что хотели совершить поджог из хулиганских побуждений. Для этого они разбили стекло машины и залезли в кабину, где попытались разжечь огонь зажигалкой, однако не смогли довести умысел до конца.