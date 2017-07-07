Полиция Калининграда задержала двоих молодых людей за попытку поджечь автоцистерну ЗИЛ
Полицейские задержала двоих местных жителей за попытку поджога грузовика. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Полицейские задержала двоих местных жителей за попытку поджога грузовика. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Ранним утром 4 июля в полицию поступила информация от очевидцев, что двое прохожих пытаются поджечь автоцистерну ЗИЛ, припаркованную на улице Шевченко. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Огонь частично повредил грузовик.
Участковые установили личности скрывшихся злоумышленников. Ими оказались жители Калининграда 19 и 22 лет. Молодых людей задержали, и они дали признательные показания. Приятели пояснили, что хотели совершить поджог из хулиганских побуждений. Для этого они разбили стекло машины и залезли в кабину, где попытались разжечь огонь зажигалкой, однако не смогли довести умысел до конца.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». Окончательно действия молодых людей квалифицируют после проверки.