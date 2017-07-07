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11:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

СК начал проверку после падения тополя на женщину с 3-летним ребёнком в Воронеже

Мальчика выписали, а его мать находится в больнице.

Следователи начали проверку после падения тополя на 34-летнюю женщину с трёхлетним ребёнком на мини-рынке на улице Маршака, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 7 июля. По данным правоохранителей, мальчик получил ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой. Мама мальчика пока находится в больнице. По предварительным данным, у женщины сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, опросили пострадавшую женщину и её супруга, а также очевидцев, сотрудников мини-рынка, медработников. Следователи выяснят, кто распоряжается и владеет участком, где упало дерево, а также установят, в чьи обязанности входило содержание данного земельного участка в безопасности. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Тополь рухнул на женщину с 3-летним ребёнком на мини-рынке, расположенном на улице Маршака, около 10:00 четверга, 6 июля. Предварительной причиной падения дерево стал порывистый ветер.

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