В Пермском районе затопило посёлок Кукуштан

Посёлок Кукуштан в Пермском районе затоплен. Залиты улицы и дворы жилых домов, теплицы и парники в огородах и на дачных участках ушли под воду. Местные жители делятся в социальных сетях фото с места бедствия.

Вечером 6 июля 2017 года местные жители и дачники, приехавшие из города, не могли попасть в свои дома. Они стояли у затопленной дороги на въезде в посёлок, не зная, как преодолеть преграду.

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«В этом месте воды так много, что внедорожники погружаются в неё до уровня фар. Можно проехать на «Ниве» и «буханке», а на машинах с низкой посадкой лучше не рисковать. Сегодня пешеходов через это место перевозят на «газелях», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» очевидец Валерий Аникин.

Напомним, почти всю неделю в Прикамье идут проливные дожди. По информации специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, за последние сутки наибольшее количество осадков выпало в Кунгуре, объём составил 48 миллиметров. Кукуштан находится в 37 километрах от Кунгура.

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