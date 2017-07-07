В Пермском районе затопило посёлок Кукуштан
Во дворах жилых домов воды по колено, затоплены огороды, выехать из населённого пункта на легковом автомобиле невозможно.
Во дворах жилых домов воды по колено, затоплены огороды, выехать из населённого пункта на легковом автомобиле невозможно.
Посёлок Кукуштан в Пермском районе затоплен. Залиты улицы и дворы жилых домов, теплицы и парники в огородах и на дачных участках ушли под воду. Местные жители делятся в социальных сетях фото с места бедствия.
Вечером 6 июля 2017 года местные жители и дачники, приехавшие из города, не могли попасть в свои дома. Они стояли у затопленной дороги на въезде в посёлок, не зная, как преодолеть преграду.
«В этом месте воды так много, что внедорожники погружаются в неё до уровня фар. Можно проехать на «Ниве» и «буханке», а на машинах с низкой посадкой лучше не рисковать. Сегодня пешеходов через это место перевозят на «газелях», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» очевидец Валерий Аникин.
Напомним, почти всю неделю в Прикамье идут проливные дожди. По информации специалиста
В Чернушке выпало 37 миллиметров осадков, в Бисере — 34 миллиметра, в Верещагино 32. Объем осадков, выпавших краевой столице, составил 24 миллиметра.