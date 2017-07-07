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12:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Неаполе рухнул пятиэтажный дом, под завалами есть люди

Часть здания в городе Торре-Аннунциата недалеко от Неаполя обрушилась утром в пятницу. По словам спасателей, на данный момент неизвестна судьба как минимум двух семей, проживавших в пятиэтажном доме.

По данным СМИ под обломками могут находиться от четырех до восьми человек.

Что стало причиной обрушения, пока неясно. Известно, что в здании велись ремонтные работы.

Информационное агентство ANSA приводит свидетельства очевидцев: по их словам, взрыва в доме не было, однако перед обрушением по проложенным рядом с домом железнодорожным путям прошел грузовой поезд. Сейчас на этих путях лежат обломки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На фотографиях с места происшествия видно, что в здании полностью обрушилась одна из стен, помещения внутри завалены пылью, кусками бетона и арматуры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели вручную, с помощью ведер разгребают обломки, в то время как пожарные проверяют устойчивость уцелевших перекрытий.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Ольга Лысенко
Интересно , сколько лет зданию. Домики с историей во время землетрясений у них подобны карточным домикам.
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