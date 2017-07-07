В Челнах изъято 498 бутылок поддельного элитного алкоголя
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из гаражей было изъято 498 бутылок поддельных алкогольных напитков, сообщают «Челнинские известия».
(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из гаражей было изъято 498 бутылок поддельных алкогольных напитков, сообщают «Челнинские известия».
По информации «Челнинских известий», реализацией поддельного алкоголя занимались молодые люди в возрасте 19 и 23 лет.
В процессе
Задержанные находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
Нарушителям закона грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до шести лет.