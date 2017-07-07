В Челнах изъято 498 бутылок поддельного элитного алкоголя

По информации «Челнинских известий», реализацией поддельного алкоголя занимались молодые люди в возрасте 19 и 23 лет.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 290 литров поддельной водки «Парламент», а также иных напитков, которые продавали под видом известных брендов, например, коньяка «Хеннесси» и виски «Джек Дэниелс».

Задержанные находятся под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».