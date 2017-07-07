В Иркутске женщина во время пьяной ссоры задушила мужа цепочкой от двери
В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания.
В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания.
В Иркутске 27-летняя женщина задушила 28-летнего мужа цепочкой от двери. Как 7 июля 2017 года сообщила
Тело мужчины с признаками удушения обнаружили 5 июля в одной из квартир дома, расположенного по улице Авиастроителей. В ходе
В настоящее время подозреваемая задержана, дает признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.