В Иркутске женщина во время пьяной ссоры задушила мужа цепочкой от двери

Тело мужчины с признаками удушения обнаружили 5 июля в одной из квартир дома, расположенного по улице Авиастроителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержали 27-летнюю супругу потерпевшего. Как рассказала женщина, преступление она совершила при совместном распитии спиртных напитков, когда между ними вспыхнувшула ссора. Женщина задушила своего мужа цепочкой от двери. Известно, что у семейной пары есть двое несовершеннолетних детей, в отношении которых они оба лишены родительских прав.