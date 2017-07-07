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12:52 (мск), источник: Sputnik.by

Поезд сбил сидящего на рельсах мужчину в Бобруйске

Известно, что погибший ранее был судим, злоупотреблял спиртными напитками, но ранее не выражал суицидальных намерений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Житель Бобруйска погиб в результате наезда товарного поезда в черте города, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

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Инцидент на железной дороге произошел ночью 7 июля на 350-м километре перегона Жлобин — Осиповичи приблизительно в 01:30.

«Товарный поезд сбил сидящего на путях 34-летнего мужчину, жителя Бобруйска», — сказала Соленюк.

По ее словам, машинист состава заметил бобруйчанина слишком поздно и не смог предотвратить наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проверку по факту проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета: следователи опросили локомотивную бригаду и осмотрели место смерти бобруйчанина. Известно, что погибший мужчина ранее был судим, злоупотреблял спиртными напитками, но ранее не выражал суицидальных намерений.

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