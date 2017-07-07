Поезд сбил сидящего на рельсах мужчину в Бобруйске
Известно, что погибший ранее был судим, злоупотреблял спиртными напитками, но ранее не выражал суицидальных намерений.
Известно, что погибший ранее был судим, злоупотреблял спиртными напитками, но ранее не выражал суицидальных намерений.
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Житель Бобруйска погиб в результате наезда товарного поезда в черте города, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Инцидент на железной дороге произошел ночью 7 июля на 350-м километре перегона Жлобин — Осиповичи приблизительно в 01:30.
«Товарный поезд сбил сидящего на путях 34-летнего мужчину, жителя Бобруйска», — сказала Соленюк.
По ее словам, машинист состава заметил бобруйчанина слишком поздно и не смог предотвратить наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время проверку по факту проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета: следователи опросили локомотивную бригаду и осмотрели место смерти бобруйчанина. Известно, что погибший мужчина ранее был судим, злоупотреблял спиртными напитками, но ранее не выражал суицидальных намерений.