Поезд сбил сидящего на рельсах мужчину в Бобруйске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Житель Бобруйска погиб в результате наезда товарного поезда в черте города, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

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Инцидент на железной дороге произошел ночью 7 июля на 350-м километре перегона Жлобин — Осиповичи приблизительно в 01:30.

«Товарный поезд сбил сидящего на путях 34-летнего мужчину, жителя Бобруйска», — сказала Соленюк.

По ее словам, машинист состава заметил бобруйчанина слишком поздно и не смог предотвратить наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.