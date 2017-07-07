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12:59 (мск), источник: ТАСС

Число погибших при взрыве на шахте в Норильске возросло до четырех

Поисково-спасательные работы на шахте в Норильске завершены.

ТАСС, 7 июля. Тело четвертого горняка, чья судьба оставалась неизвестной после аварии на шахте в Норильске, обнаружено. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю, поисково-спасательные работы завершены.

На поверхность подняты тела четырех погибших. Поисково-спасательные работы завершены, работа рудника приостановлена на время следственных действий.

Cобеседник агентства уточнил, что на поверхность выведен 161 человек, трое их них госпитализированы. По оценке врачей, они находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

По информации экстренных служб, в пятницу на глубине 490 метров при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв газовоздушной смеси.

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