Трое россиян пытались бесплатно отдохнуть в отеле all inclusive в Анталье

Источник: AP 2017

По информации издания, инцидент произошел 5 июля. Россияне — «42-летний Андрей В., 37-летняя Юлия Ф. и 41-летняя Елена К.» — приехали в Кемер на отдых. Неустановленным способом они получили браслеты, позволяющие пройти на территорию гостиницы. Проникнув в отель, туристы бесплатно воспользовались услугами буфета и бара.

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Сотрудники отеля, обнаружив незарегистрированных клиентов, обратились в полицию. Правоохранители задержали туристов, когда те пытались покинуть отель, и в тот же день передали в суд, где им предъявили обвинение в мошенничестве. После того, как россияне заплатили за еду и напитки, их отпустили.

Представитель генконсульства России в Анталье сообщил РБК, что «официальных сообщений от турецких правоохранительных органов консульство не получало».