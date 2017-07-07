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14:23 (мск), источник: РБК

Трое россиян пытались бесплатно отдохнуть в отеле all inclusive в Анталье

Троих россиян задержали в одной из четырехзвездочных гостиниц в Анталье после того, как они нелегально проникли на территорию отеля и воспользовались услугой all inclusive, пишет Hurriyet.

Источник: AP 2017

По информации издания, инцидент произошел 5 июля. Россияне — «42-летний Андрей В., 37-летняя Юлия Ф. и 41-летняя Елена К.» — приехали в Кемер на отдых. Неустановленным способом они получили браслеты, позволяющие пройти на территорию гостиницы. Проникнув в отель, туристы бесплатно воспользовались услугами буфета и бара.

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Сотрудники отеля, обнаружив незарегистрированных клиентов, обратились в полицию. Правоохранители задержали туристов, когда те пытались покинуть отель, и в тот же день передали в суд, где им предъявили обвинение в мошенничестве. После того, как россияне заплатили за еду и напитки, их отпустили.

Представитель генконсульства России в Анталье сообщил РБК, что «официальных сообщений от турецких правоохранительных органов консульство не получало».

Ранее Hurriyet сообщала об инциденте с супружеской парой из Сургута, которая пыталась вывезти из отеля в Анталье 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера в пластиковых бутылках, два халата, семь килограммов апельсинов и растения из гостиничного сада. При выезде из отеля персонал, у которого россияне вызывали подозрения на протяжении всего времени пребывания в гостинице, досмотрел их багаж и обязал заплатить $231 за украденные вещи.

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