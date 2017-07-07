Следователи возбудили уголовное дело по аварии в шахте рудника «Заполярный»

Сегодня утром в шахте рудника «Заполярный» произошел взрыв паров метана. Из шахты, по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, эвакуировали 165 человек, поиски продолжались около четырех часов. В Заполярном филиале компании «Норильский никель» сообщили, что горноспасателям удалось обнаружить тела четырех погибших шахтеров, их личности сейчас устанавливают следователи. Еще три человека обратились за медицинской помощью.