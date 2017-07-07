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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Омичи сняли несуществующие квартиры на Алтае

В Яровской райсуд поступило уголовное дело о мошенничестве, фигурантом по которому проходит автор ложных объявлений о сдаче в аренду квартир в Яровом.

Объявления мужчина размещал летом 2016 года. Желающим снять квартиру он заявлял о необходимости внести предоплату по счету банковской карты. Таким образом ему удалось обмануть 46 человек и получить около 135 тысяч рублей.

В числе потерпевших оказались жители Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской областей, сообщает портал «Мой Алтай».

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