Омичи сняли несуществующие квартиры на Алтае
В Яровской райсуд поступило уголовное дело о мошенничестве, фигурантом по которому проходит автор ложных объявлений о сдаче в аренду квартир в Яровом.
В Яровской райсуд поступило уголовное дело о мошенничестве, фигурантом по которому проходит автор ложных объявлений о сдаче в аренду квартир в Яровом.
Объявления мужчина размещал летом 2016 года. Желающим снять квартиру он заявлял о необходимости внести предоплату по счету банковской карты. Таким образом ему удалось обмануть 46 человек и получить около 135 тысяч рублей.
В числе потерпевших оказались жители Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской областей, сообщает портал «Мой Алтай».