Пермяк получил 17 лет колонии за убийство пенсионерки

В Перми 24-летнего местного жителя осудили на 17 лет и 2 месяца колонии строгого режима за убийство пенсионерки и разбой. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Также мужчина должен будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.