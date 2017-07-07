В Прикамье частично обвалился мост через реку Юг
Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи с обильными осадками произошло проседанию части полотна (примерно 18×4 м) автомобильной дороги
Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи с обильными осадками произошло проседанию части полотна (примерно 18×4 м) автомобильной дороги
Сообщение об этом поступило в управление сегодня в 12.40 местного времени. Проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через н.п. Бершеть. Затруднения движения нет. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.
Как уточняет