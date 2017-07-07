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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье частично обвалился мост через реку Юг

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, в связи с обильными осадками произошло проседанию части полотна (примерно 18×4 м) автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург в районе 36 км (н.п. Бершеть Пермского муниципального района).

Сообщение об этом поступило в управление сегодня в 12.40 местного времени. Проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через н.п. Бершеть. Затруднения движения нет. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Как уточняет пресс-служба администрации Пермского края, речь идет об обрушении части моста через реку Юг. Сегодня вечером на место происшествия запланирован выезд начальника ФКУ «Уралуправтодор» Федерального дорожного агентства Алексея Борисова и заместитель министра транспорта Пермского края Сергея Постоловского.

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