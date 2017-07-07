На директора фирмы Калининграда завели дело из-за невыплаты зарплат
На директора фирмы из Калининграда завели уголовное дело
На директора фирмы из Калининграда завели уголовное дело
Честно заработанные деньги они не получали более двух месяцев, сообщает
Под суд может пойти 31-летний предприниматель, возглавляющий предприятие по вывозу отходов. Пострадавшими считаются трое охранников, которым он не платил с декабря 2015 года по март 2016, хотя имел на это реальную возможность. Общая сумма долга составила 113 тысяч рублей.
«Сейчас проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СКР.