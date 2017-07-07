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17:27 (мск), источник: АиФ Калининград

На директора фирмы Калининграда завели дело из-за невыплаты зарплат

На директора фирмы из Калининграда завели уголовное дело из-за невыплаты зарплат сотрудникам.

Источник: Аргументы и факты

Честно заработанные деньги они не получали более двух месяцев, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Под суд может пойти 31-летний предприниматель, возглавляющий предприятие по вывозу отходов. Пострадавшими считаются трое охранников, которым он не платил с декабря 2015 года по март 2016, хотя имел на это реальную возможность. Общая сумма долга составила 113 тысяч рублей.

«Сейчас проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СКР.

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