На директора фирмы Калининграда завели дело из-за невыплаты зарплат

Честно заработанные деньги они не получали более двух месяцев, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Под суд может пойти 31-летний предприниматель, возглавляющий предприятие по вывозу отходов. Пострадавшими считаются трое охранников, которым он не платил с декабря 2015 года по март 2016, хотя имел на это реальную возможность. Общая сумма долга составила 113 тысяч рублей.