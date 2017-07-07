Очевидцы сообщили о взрыве в Луганске

По информации агентства, территория вокруг места оцеплена, работают бригады медиков. На сайте Луганского информационного центра подтверждают факт взрыва со ссылкой на пресс-службу народноймилиции ЛНР.



В МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не смогли оперативно прокомментировать информацию о взрыве в центре города. «Никакой информации я вам дать пока не могу», — сказал дежурный ведомства в разговоре с РБК.

Источник РБК в народной милиции Луганска сообщил РБК, что погибшая в результате взрыва девушка была членом ополчения ЛНР. «Трое гражданских ранено, и одна девушка-военная, которая сидела недалеко от магазина на лавке и пила кофе, была ранена осколками урны насмерть», — сообщил собеседник РБК.

Очевидец взрыва в Луганске Рамиль сообщил РБК, что в сторону места происшествия направились «три скорых помощи и три машины с «Беркутом», а также газовая машина МЧС и патрульная машина ВАИ (военная автоинспекция)». Он добавил, что взрыв произошел «около 21 дома по улице 3-й Донецкой напротив магазина «Музыкальный пик».