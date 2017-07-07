Правоохранители решили разобраться в инциденте с хулиганом, устроившим скандал в автобусе

Воронежские правоохранители начали проверку по факту дебоша в маршрутке № 65, который произошёл на прошлой неделе. Один из пассажиров автобуса начал грубо выражаться и оскорблять других пассажиров. Причем, водитель автобуса не позаботился его высадить. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1sl78r5sFog?ecver=1?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл 29 июня на пути следования маршрутки между остановками «ДК “Кирова”» и «Димитрова». Дебошир был явно нетрезв. Когда другой пассажир попытался «успокоить» его — тот и вовсе пригрозил ему расправой.

Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку в рамках статей «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Помимо самого нарушителя спокойствия «под удар» попал и водитель автобуса — почему он не принял никаких мер.