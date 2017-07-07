Правоохранители решили разобраться в инциденте с хулиганом, устроившим скандал в автобусе
Очевидцы опубликовали в сети видео с выходками неадекватного пассажира.
Очевидцы опубликовали в сети видео с выходками неадекватного пассажира.
Воронежские правоохранители начали проверку по факту дебоша в маршрутке № 65, который произошёл на прошлой неделе. Один из пассажиров автобуса начал грубо выражаться и оскорблять других пассажиров. Причем, водитель автобуса не позаботился его высадить. Об этом сообщили в
Инцидент произошёл 29 июня на пути следования маршрутки между остановками «ДК “Кирова”» и «Димитрова». Дебошир был явно нетрезв. Когда другой пассажир попытался «успокоить» его — тот и вовсе пригрозил ему расправой.
Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку в рамках статей «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Помимо самого нарушителя спокойствия «под удар» попал и водитель автобуса — почему он не принял никаких мер.
— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников и очевидцев произошедших событий, — рассказывают сотрудники прокуратуры.