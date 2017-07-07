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17:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

Правоохранители решили разобраться в инциденте с хулиганом, устроившим скандал в автобусе

Очевидцы опубликовали в сети видео с выходками неадекватного пассажира.

Воронежские правоохранители начали проверку по факту дебоша в маршрутке № 65, который произошёл на прошлой неделе. Один из пассажиров автобуса начал грубо выражаться и оскорблять других пассажиров. Причем, водитель автобуса не позаботился его высадить. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошёл 29 июня на пути следования маршрутки между остановками «ДК “Кирова”» и «Димитрова». Дебошир был явно нетрезв. Когда другой пассажир попытался «успокоить» его — тот и вовсе пригрозил ему расправой.

Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку в рамках статей «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Помимо самого нарушителя спокойствия «под удар» попал и водитель автобуса — почему он не принял никаких мер.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление участников и очевидцев произошедших событий, — рассказывают сотрудники прокуратуры.

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