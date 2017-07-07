ИГ пообещало обнародовать аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
В середине июня Минобороны РФ объявило об уничтожении
В середине июня Минобороны РФ объявило об уничтожении
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявила в иракском городе
Иракские СМИ сообщили со ссылкой на источники в
Источники в городе отметили, что затянувшееся отсутствие на публике главаря ИГ и его молчание вызывают среди боевиков растущее беспокойство.
Ранее министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели
В конце июня телевидение Ирана распространило фотографию, запечатлевшую мертвого человека, похожего на главаря ИГИЛ. До этого помощник руководителя Ирана Али Ширази заявил иранским СМИ, что «террорист Багдади определенно мертв».
В июне же глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров высказал мнение, что вероятность уничтожения в Сирии лидера ИГ очень велика.
Накануне представитель командования сообщил журналистам, что правительственным силам осталось пройти последние 80 метров до берега Тигра для окончательного разгрома террористов в городе.