ИГ пообещало обнародовать аудиозапись своего оставшегося в живых главаря

Источник: AP 2017

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявила в иракском городе Талль-Афаре, что собирается обнародовать в пятницу новую аудиозапись своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, чтобы доказать, что он не был убит.

Иракские СМИ сообщили со ссылкой на источники в Талль-Афаре, что боевики ИГ отменили во всех мечетях города пятничную молитву и объявили, что позже пустят новую аудиозапись аль-Багдади, о возможной гибели которого в последнее время неоднократно сообщалось.

Источники в городе отметили, что затянувшееся отсутствие на публике главаря ИГ и его молчание вызывают среди боевиков растущее беспокойство.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки в Сирии. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

В конце июня телевидение Ирана распространило фотографию, запечатлевшую мертвого человека, похожего на главаря ИГИЛ. До этого помощник руководителя Ирана Али Ширази заявил иранским СМИ, что «террорист Багдади определенно мертв».

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В июне же глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров высказал мнение, что вероятность уничтожения в Сирии лидера ИГ очень велика.

Талль-Афар расположен примерно в 50 км к западу от Мосула, который до недавнего времени был оплотом ИГИЛ в Ираке. К настоящему времени после начавшегося в ноябре прошлого года наступления иракской армии осталось очистить от террористов небольшой участок в старом городе Мосула.