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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В центре Луганска прогремел второй взрыв

Второй за день взрыв произошел в центре Луганска в пятницу, 7 июля. Как сообщает РИА Новости, предположительно, взорвался автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от места первого теракта.

В результате первого взрыва погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, пострадали еще пять человек. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Известно, что сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой. Бомба была заложена в мусорную корзину у продуктового магазина, неподалеку от дома правительств ЛНР. Ее тип, класс и мощность уточняются.

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Комментарии
1
Иван Петров
Пора уже готовить ответку.
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