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17:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе в Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и Honda: погибли 2 пенсионера

Автомобили «ВАЗ-2112» и Honda CR-V столкнулись на 679 км трассы М4 «Дон» в Павловском районе около 13:55 пятницы, 7 июля, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

В ДТП погибли 70-летний водитель отечественной легковушки и его 66-летняя пассажирка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 70-летний водитель «ВАЗа» не предоставил преимущество иномарке под управлением 61-летнего жителя Тулы, которая двигался по главной дороге со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. В аварии пострадали пассажиры Honda — 29-летний парень и 61-летня женщина. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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