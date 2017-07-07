На трассе в Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и Honda: погибли 2 пенсионера
Автомобили «ВАЗ-2112» и Honda
Автомобили «ВАЗ-2112» и Honda
В ДТП погибли 70-летний водитель отечественной легковушки и его 66-летняя пассажирка, рассказали в
По данным правоохранителей, 70-летний водитель «ВАЗа» не предоставил преимущество иномарке под управлением 61-летнего жителя Тулы, которая двигался по главной дороге со стороны Москвы в направлении
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.