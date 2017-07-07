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17:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва

Второй взрыв произошел в центре Луганска неподалеку от места первого взрыва, предположительно, взорвался автомобиль, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее в пятницу сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв.

По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, в результате этого взрыва один человек погиб, пятеро ранены.

По данным правоохранителей, был взорван гражданский автомобиль, место происшествия оцеплено, работают оперативные группы.

Информация о пострадавших и погибших в результате второго взрыва уточняется.

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