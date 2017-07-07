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23:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец повредил пять машин, выкидывая из окна вещи

Мужчине нужна помощь медиков.

На днях уфимец умудрился повредить пять машин, выкидывая вещи из окна — о случившемся сообщила консьержка. Услышав шум во дворе. Мужчина, имеющий психические расстройства, переехал в Ленинский район Уфы вместе с матерью недавно и не успел встать на учет.

Местные жители усмирить зачинщика беспорядка не смогли, по сигналу тревожной кнопки выехали росгвардейцы.

— На все лады ревела сигнализация машин, повсюду лежали разбросанная кухонная утварь, продукты, разбитые банки с краской, — рассказали в пресс-службе Росгвардии. — Задержали ранее не судимого 37-летнего уфимца, он был передан сотрудникам психиатрической больницы.

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