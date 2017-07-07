Уфимец повредил пять машин, выкидывая из окна вещи

На днях уфимец умудрился повредить пять машин, выкидывая вещи из окна — о случившемся сообщила консьержка. Услышав шум во дворе. Мужчина, имеющий психические расстройства, переехал в Ленинский район Уфы вместе с матерью недавно и не успел встать на учет.