Уфимец повредил пять машин, выкидывая из окна вещи
Мужчине нужна помощь медиков.
Мужчине нужна помощь медиков.
На днях уфимец умудрился повредить пять машин, выкидывая вещи из окна — о случившемся сообщила консьержка. Услышав шум во дворе. Мужчина, имеющий психические расстройства, переехал в Ленинский район Уфы вместе с матерью недавно и не успел встать на учет.
Местные жители усмирить зачинщика беспорядка не смогли, по сигналу тревожной кнопки выехали росгвардейцы.
— На все лады ревела сигнализация машин, повсюду лежали разбросанная кухонная утварь, продукты, разбитые банки с краской, — рассказали в