В Башкирии неуправляемая машина без водителя полчаса кружила по городу
Неуправляемая «семерка» успела разбить пару автомобилей.
Неуправляемая «семерка» успела разбить пару автомобилей.
Необычный инцидент произошел накануне, 7 июля, в Нефтекамске. Как сообщают местные жители, в одном из дворов по кругу полчаса ездила машина без водителя.
По словам журналистов телеканала «Пятница Нефтекамск», владелец ВАЗ-2107 — инвалид, и его машина оборудована автоматической коробкой передач. По
Машина кружилась на одном месте около 35 минут. За это время неуправляемый автомобиль успел разбить фару «Мазде» и поцарапать «Тойоту Ланд Крузер». Остановить «безумную семерку» удалось местному жителю, который буквально нырнул в салон и нажал на тормоза.
А водителю предстоят длительные переговоры с хозяевами побитых машин. По данным журналистов, его страховка не так давно кончилась.