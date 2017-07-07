В Башкирии неуправляемая машина без водителя полчаса кружила по городу

Необычный инцидент произошел накануне, 7 июля, в Нефтекамске. Как сообщают местные жители, в одном из дворов по кругу полчаса ездила машина без водителя.

По словам журналистов телеканала «Пятница Нефтекамск», владелец ВАЗ-2107 — инвалид, и его машина оборудована автоматической коробкой передач. По какой-то причине, сразу после того, как молодой человек завел машину, она внезапно поехала назад, буквально выбросив водителя из салона.

Машина кружилась на одном месте около 35 минут. За это время неуправляемый автомобиль успел разбить фару «Мазде» и поцарапать «Тойоту Ланд Крузер». Остановить «безумную семерку» удалось местному жителю, который буквально нырнул в салон и нажал на тормоза.