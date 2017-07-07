В Омске на набережной произошла массовая авария: есть пострадавшие

7 июля около 19:00 вечера на набережной напротив магазина «Океан» произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск», водитель одной из машин потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу. В столкновении участвовало 4 или 5 машин.

— У фольксвагена напрочь оторвано заднее колесо (он первым принял удар), сильно пострадала еще машина на стоянке (переднее колесо буквально впечатано внутрь) и машина, с которой столкнулся в лоб неуправляемый автомобиль, — описывает последствия омичка Ольга Любчинова, наблюдавшая аварию с балкона.

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В ДТП есть пострадавшие. По словам свидетельницы, водителя потерявшей управление машины увезли на реанимобиле, он был без сознания, но спасатели привели его в чувство.