В Омске на набережной произошла массовая авария: есть пострадавшие
Одна из машин потеряла управление и выехала на встречку. Водителя увезли в реанимацию.
Одна из машин потеряла управление и выехала на встречку. Водителя увезли в реанимацию.
7 июля около 19:00 вечера на набережной напротив магазина «Океан» произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск», водитель одной из машин потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу. В столкновении участвовало 4 или 5 машин.
— У фольксвагена напрочь оторвано заднее колесо (он первым принял удар), сильно пострадала еще машина на стоянке (переднее колесо буквально впечатано внутрь) и машина, с которой столкнулся в лоб неуправляемый автомобиль, — описывает последствия омичка Ольга Любчинова, наблюдавшая аварию с балкона.
В ДТП есть пострадавшие. По словам свидетельницы, водителя потерявшей управление машины увезли на реанимобиле, он был без сознания, но спасатели привели его в чувство.
— После осмотра места ДТП колесо с проезжей части перетащили к пострадавшему автомобилю. ДПС разбирались, теперь ждут эвакуатор, — рассказывает девушка.