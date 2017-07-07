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20:58 (мск), источник: Интерфакс

Суд амнистировал двоих фигурантов дела о крушении Falcon во «Внуково»

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Солнцевский суд Москвы амнистировал инженера аэропортной службы Владимира Леденёва и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко по делу о крушении в 2014 году самолета Falcon в аэропорту «Внуково», в результате которого погиб глава компании Total Кристоф де Маржери.

Источник: РИА "Новости"
На основании постановления Госдумы РФ “Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” Мартыненко и Леденев от назначенного наказания освобождены со снятием судимости.
Елена Верещагина
Судья

Гособвинение просило назначить Леденёву и Мартыненко наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии общего режима каждому.

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По версии следствия, 20 октября 2014 года из-за отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов Романа Дунаева и небрежного отношения к своим должностным обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также потери начальником инженерной службы Леденевым контроля за подчиненными, снегоуборочная машина под управлением Мартыненко выехала на взлетно-посадочную полосу, что привело к столкновению с французским воздушным судном Falcon-50 ЕХ.

Это привело к крушению самолета и гибели четырех человек, находившихся на его борту, в том числе главы нефтегазовой компании Total де Маржери.

Суд 2 марта частично удовлетворил ходатайство защиты и вернул на доследование материалы дела в отношении трех из пяти подсудимых: Дунаева, Архиповой и Круглова.

В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Комментарии
3
Леонид Барковский
А чем они хуже Сердюкова?
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ДМИТРИЙ ШУЛЯК
во как.
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Сергей Костенко
Раздолбаи - нет слов...
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