При падении легкомоторного самолета под Тамбовом погиб человек
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета возле Тамбова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета возле Тамбова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«Самолет упал вблизи Тамбова, пилот погиб», — сказал собеседник агентства.
По его словам, полет воздушного судна был санкционирован. На земле жертв и разрушений нет. Обстоятельства ЧП выясняются.