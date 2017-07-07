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21:19 (мск), источник: РИА Новости

При падении легкомоторного самолета под Тамбовом погиб человек

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате падения легкомоторного самолета возле Тамбова, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

«Самолет упал вблизи Тамбова, пилот погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полет воздушного судна был санкционирован. На земле жертв и разрушений нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

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