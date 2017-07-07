Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Сергей Безруков показал подросшую дочь
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
"Мои силы на исходе": летчик Ярошенко написал письмо Путину
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Die Welt: сверхдержава Путина прорвала экономическую изоляцию
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
СМИ: 16-летняя внучка Софии Ротару покорила Париж
Друг Леонтьева поведал о его особняке в США - СМИ
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
14События недели в фотографиях
23:30 (мск), источник: ИА REGNUM

На восстановление трассы Пермь-Екатеринбург может уйти 2 недели

Специалисты проводят обследование участка федеральной трассы, пострадавшей из-за резкого подъема реки Юг. На ликвидацию последствий наводнения может потребоваться от суток до 12 дней.

В Пермском крае комиссия ведет обследование аварийного участка федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. Как заявил на встрече с журналистами 7 июля начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов, сроки восстановления дороги зависят от её состояния после наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас смотрим в каком состоянии находятся переходные плиты — это искусственные сооружения между насыпью и мостовым переходом. Если они в нормальном состоянии и не повреждены, восстановление займет незначительное время — в течение суток. Если вдруг придется вести замену этих переходных плит (учитывая, что изготавливались они по индивидуальному заказу), соответственно потребуется какое-то время», —.

сказал Борисов и добавил, что при замене плит на ремонт может уйти 10−12 дней.

Читайте также
Из-за разрушения на трассе Пермь — Екатеринбург движение приостановлено

Он также обратил особое внимание на то, что подъем реки был значительным, мост полностью справился с наводнением, перед мощным потоком воды не устояла насыпь.

«В данной ситуации искусственное сооружение спасло все мосты, которые идут по старой дороге и населенные пункты, расположенные по течению реки Юг», — считает начальник ФКУ «Уралуправтодор».

Разрушение дорожного полотна Алексей Борисов назвал незначительным — всего 4 метра. По словам его словам, введен в строй только первый этап автодороги, весь проект строительства трассы еще не реализован. Восстановлением займутся строители и служба эксплуатации, которая должна обеспечить безопасное бесперебойное движение.

Напомним, 7 июля в районе 36 км федеральной трассы произошло обрушение дорожного полотна, из-за чего движение для транспорта закрыли. Пострадавших нет.

Как сообщил Алексей Борисов, в 08:45 местного времени (06:45 мск) поступил сигнал от обходчика о том, что идёт большой подъем воды, в несколько раз поднялась река. После осмотра моста было принято решение о закрытии движения по участку и направлении водителей на старую альтернативную дорогу, чтобы никто не пострадал. В 11:45 началось разрушение подхода к мосту, затем последовал провал дорожного полотна.

Выяснилось, что резкий скачок уровня воды в реке Юг спровоцировал несанкционированный сброс воды с гидросооружения ЗАТО «Звездный». Сейчас устанавливаются причины экстренного сброса. Стоит отметить, что на территории Пермского края из-за обильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Тиллерсон: Путин и Трамп больше обсуждали будущее России и США
Страны G20 намерены обмениваться данными между разведками
Назначен новый глава «Почты России»
Госдума одобрила «антикарусельный» законопроект
ИГ обнародует аудиозапись своего оставшегося в живых главаря
Суд амнистировал двоих фигурантов дела о гибели главы Total
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
Спорт
«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив»
Авто
Кортеж Дональда Трампа в Гамбурге: 64 автомобиля В Гамбурге сегодня начался саммит G20, на который приехал американский президент
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь