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00:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске пропал студент БГУИР

В день своего рождения 5 июля 20-летний студент БГУИР ушел из общежития и до сих пор не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд Ангел.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ланец Станислав Викторович ушел из общежития БГУИР № 4 около 10 часов утра. Куда он направился и где находится сейчас, неизвестно.

Приметы: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Особые приметы: шрам на колене.

Молодой человек был одет в черную ветровку, коричневые брюки, черные кроссовки с салатовыми шнурками. С собой у него был рюкзак с оранжевыми шнурками.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят звонить в ПСО Ангел: 8 (033) 666−68−56, 8 (033) 666−60−33, Московский РУВД 8 (017) 208−78−15 либо в милицию 102.

Чтобы помочь в поиске Станислава, вы можете распечатать и расклеить эту ориентировку в общественных местах.

Подготовила Юлия РАК.

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