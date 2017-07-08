В Минске пропал студент БГУИР
В день своего рождения 5 июля 20-летний студент БГУИР ушел из общежития и до сих пор не вернулся, сообщает
В день своего рождения 5 июля 20-летний студент БГУИР ушел из общежития и до сих пор не вернулся, сообщает
Ланец Станислав Викторович ушел из общежития БГУИР № 4 около 10 часов утра. Куда он направился и где находится сейчас, неизвестно.
Приметы: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза,
Молодой человек был одет в черную ветровку, коричневые брюки, черные кроссовки с салатовыми шнурками. С собой у него был рюкзак с оранжевыми шнурками.
Всех, кому
Чтобы помочь в поиске Станислава, вы можете распечатать и расклеить эту ориентировку в общественных местах.
Подготовила Юлия РАК.