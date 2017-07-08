В Минске пропал студент БГУИР

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ланец Станислав Викторович ушел из общежития БГУИР № 4 около 10 часов утра. Куда он направился и где находится сейчас, неизвестно.

Приметы: рост 174 см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Особые приметы: шрам на колене.

Молодой человек был одет в черную ветровку, коричневые брюки, черные кроссовки с салатовыми шнурками. С собой у него был рюкзак с оранжевыми шнурками.

Всех, кому что-то известно о пропавшем, просят звонить в ПСО Ангел: 8 (033) 666−68−56 , 8 (033) 666−60−33 , Московский РУВД 8 (017) 208−78−15 либо в милицию 102.

Чтобы помочь в поиске Станислава, вы можете распечатать и расклеить эту ориентировку в общественных местах.