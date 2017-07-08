Полиция сообщила о горящих автомобилях и баррикадах в двух районах Гамбурга
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга сообщила, что в двух районах города горят автомобили и баррикады.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга сообщила, что в двух районах города горят автомобили и баррикады.
«Появились сообщения о горящих автомобилях и баррикадах в районах
Правоохранители также отметили, что над территорией города кружат полицейские вертолеты.
Ранее полиция сообщала, что утром в пятницу провела операцию по задержанию группы из примерно 200 человек, громивших чужое имущество. Правонарушители закидали полицейских бутылками и петардами, а затем попытались бежать, в том числе перелезая через забор.
Задержаны были 59 человек, 14 госпитализированы с травмами. Были ли травмы получены при падении с забора или при задержании, в полиции пока не установили.
В Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196 человек.