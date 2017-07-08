Полиция сообщила о горящих автомобилях и баррикадах в двух районах Гамбурга

Источник: AFP 2017

«Появились сообщения о горящих автомобилях и баррикадах в районах Санкт-Паули и Альтона, направлены правоохранители», — говорится в сообщении полиции, размещенном в микроблоге Twitter.

Правоохранители также отметили, что над территорией города кружат полицейские вертолеты.

Видео Полиция Гамбурга приступила к силовому разгону протестующих

Ранее полиция сообщала, что утром в пятницу провела операцию по задержанию группы из примерно 200 человек, громивших чужое имущество. Правонарушители закидали полицейских бутылками и петардами, а затем попытались бежать, в том числе перелезая через забор.

Задержаны были 59 человек, 14 госпитализированы с травмами. Были ли травмы получены при падении с забора или при задержании, в полиции пока не установили.