В Башкирии на трассе перевернулась фура с пивом

О нем сообщили очевидцы в группе БашДТП.

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По словам свидетелей, авария произошла неподалеку от села Верхнеяркеево. Во время неудачного маневра перевернулась фура, груженная пивом. Практически каждый комментатор изъявил желание тут же ехать к месту ДТП и «помочь в спасении бесценного груза».

Многие припомнили подобные ДТП из прошлых лет по типу «И я там пил, мед-пиво пил», не гарантируя, впрочем, их правдивости.

«В 2013 году на трассе м5, возле Буздяка, перевернулась фура с пивом. Там работали дорожники. На следующий день на работу никто не вышел. И мне пару ящиков дали. Водитель сказал, что груз застрахован, пейте», — рассказал Назаров Эдуард.