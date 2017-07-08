В Башкирии на трассе перевернулась фура с пивом
Вчера, 7 июля, на трассе М7 случилось серьезное ДТП, взбудоражившее воображение автомобилистов республики.
Вчера, 7 июля, на трассе М7 случилось серьезное ДТП, взбудоражившее воображение автомобилистов республики.
О нем сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, авария произошла неподалеку от села Верхнеяркеево. Во время неудачного маневра перевернулась фура, груженная пивом. Практически каждый комментатор изъявил желание тут же ехать к месту ДТП и «помочь в спасении бесценного груза».
Многие припомнили подобные ДТП из прошлых лет по типу «И я там пил,
«В 2013 году на трассе м5, возле Буздяка, перевернулась фура с пивом. Там работали дорожники. На следующий день на работу никто не вышел. И мне пару ящиков дали. Водитель сказал, что груз застрахован, пейте», — рассказал Назаров Эдуард.
Обстоятельства нынешнего ДТП с пивом выясняются.