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09:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии на трассе перевернулась фура с пивом

Вчера, 7 июля, на трассе М7 случилось серьезное ДТП, взбудоражившее воображение автомобилистов республики.

О нем сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам свидетелей, авария произошла неподалеку от села Верхнеяркеево. Во время неудачного маневра перевернулась фура, груженная пивом. Практически каждый комментатор изъявил желание тут же ехать к месту ДТП и «помочь в спасении бесценного груза».

Многие припомнили подобные ДТП из прошлых лет по типу «И я там пил, мед-пиво пил», не гарантируя, впрочем, их правдивости.

«В 2013 году на трассе м5, возле Буздяка, перевернулась фура с пивом. Там работали дорожники. На следующий день на работу никто не вышел. И мне пару ящиков дали. Водитель сказал, что груз застрахован, пейте», — рассказал Назаров Эдуард.

Обстоятельства нынешнего ДТП с пивом выясняются.

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