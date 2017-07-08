Число жертв наводнений на юго-западе Японии возросло до 16

Источник: Reuters

В городе Асакура в префектуре Фукуока — одном из наиболее пострадавших от паводков и наводнения районов, обнаружено тело мужчины. Таким образом, число жертв возросло до 16.

Читайте также Принцесса Японии отложила помолвку из-за стихийного бедствия

Кроме того, в соседней префектуре Сага в прибрежной полосе в море обнаружены в разное время в субботу тела еще 4 человек. Они пока не опознаны, но велика вероятность, что эти люди тоже стали жертвами стихии и потоком воды их унесло в море.

Как ранее сообщалось, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Однако это неточная цифра — некоторые СМИ сообщают, что пропавшими без вести считаются 20 человек.

Неточность в определении числа пропавших без вести связана с тем, что из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.