Число жертв наводнений на юго-западе Японии возросло до 16
Число жертв стихийного бедствия на
Число жертв стихийного бедствия на
В городе Асакура в префектуре Фукуока — одном из наиболее пострадавших от паводков и наводнения районов, обнаружено тело мужчины. Таким образом, число жертв возросло до 16.
Кроме того, в соседней префектуре Сага в прибрежной полосе в море обнаружены в разное время в субботу тела еще 4 человек. Они пока не опознаны, но велика вероятность, что эти люди тоже стали жертвами стихии и потоком воды их унесло в море.
Как ранее сообщалось, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Однако это неточная цифра — некоторые СМИ сообщают, что пропавшими без вести считаются 20 человек.
Неточность в определении числа пропавших без вести связана с тем, что
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