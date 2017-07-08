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12:20 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв наводнений на юго-западе Японии возросло до 16

Число жертв стихийного бедствия на юго-западе Японии в результате ливневых дождей официально возросло до 16, кроме того в соседней префектуре в море обнаружены еще 4 тела, сообщила газета «Майнити» в субботу.

Источник: Reuters

В городе Асакура в префектуре Фукуока — одном из наиболее пострадавших от паводков и наводнения районов, обнаружено тело мужчины. Таким образом, число жертв возросло до 16.

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Кроме того, в соседней префектуре Сага в прибрежной полосе в море обнаружены в разное время в субботу тела еще 4 человек. Они пока не опознаны, но велика вероятность, что эти люди тоже стали жертвами стихии и потоком воды их унесло в море.

Как ранее сообщалось, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Однако это неточная цифра — некоторые СМИ сообщают, что пропавшими без вести считаются 20 человек.

Неточность в определении числа пропавших без вести связана с тем, что из-за полностью разрушенных дорог, мостов, отсутствия связи пока невозможно оценить масштабы бедствия. Многие населенные пункты попросту недоступны и отрезаны от сообщения.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала недели дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.

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