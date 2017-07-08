В Самаре ликвидирован крупный пожар в п. Красная Глинка
В субботу, 8 июля, в 06:15 пожарные Самары выехали в п. Красная Глинка, где горели два дачных дома, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
В субботу, 8 июля, в 06:15 пожарные Самары выехали в п. Красная Глинка, где горели два дачных дома, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 100 кв. м. В его тушении участвовали 26 человек, которые использовали восемь единиц техники.
Пожар был полностью ликвидировать в 7:15. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.