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21:36 (мск), источник: Новости Воронежа

Дерзкий воронежский грабитель похитил из магазина три бутылки пива и орешки

Против него возбуждено уголовное дело.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области стражи порядка задержали 22-летнего жителя Острогожска по подозрению в ограблении.
Следователи выяснили, что наш земляк около семи часов вечера 5 июля 2017 года зашел в расположенный на улице Ленина в райцентре магазин. Он подошел к стеллажу со слабоалкогольными напитками.

«Взял три бутылки и пачку орехов, — рассказали в МВД. — Кассир его заметила и попросила оплатить товар. Но тот скрылся».

Стражи порядка изъяли записи с камер наблюдения. Благодаря им удалось установить личность подозреваемого. Против мужчины возбуждено дело за грабеж. Ему грозит 4 года тюрьмы.

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