Дерзкий воронежский грабитель похитил из магазина три бутылки пива и орешки

В Воронежской области стражи порядка задержали 22-летнего жителя Острогожска по подозрению в ограблении.

Следователи выяснили, что наш земляк около семи часов вечера 5 июля 2017 года зашел в расположенный на улице Ленина в райцентре магазин. Он подошел к стеллажу со слабоалкогольными напитками.