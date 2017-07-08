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14:21 (мск), источник: АиФ Казань

Туристка из Татарстана умерла по неизвестным причинам на Крите

Ее муж госпитализирован, двоих детей отправили домой.

Туристка из Татарстана скончалась по неизвестным причинам на греческом острове Крит, сообщает РИА Новости.

Муж женщины находится в отделении интенсивной терапии, их двое детей отправлены на родину.

Семья из четырёх человек прибыла на отдых из России пять дней назад и расположилась в отеле городка Херсонессос в северной части острова Крит. В гостинице 41-летняя женщина почувствовала себя плохо. К моменту прибытия «скорой» она умерла. Ее 45-летний муж попал в больницу в тяжелом состоянии.

Причины смерти женщины и болезни ее мужа еще не выяснены, врачи ожидают результатов анализов. Вернуть детей на родину удалось благодаря взаимодействию посольства РФ в Греции, туроператора, компании-перевозчика, коллектива отеля и уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.

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