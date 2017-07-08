Туристка из Татарстана умерла по неизвестным причинам на Крите

Семья из четырёх человек прибыла на отдых из России пять дней назад и расположилась в отеле городка Херсонессос в северной части острова Крит. В гостинице 41-летняя женщина почувствовала себя плохо. К моменту прибытия «скорой» она умерла. Ее 45-летний муж попал в больницу в тяжелом состоянии.