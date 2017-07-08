Появились фото с места трагедии на Каме в Челнах

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Накануне женщина, отмечая свадьбу брата на базе отдыха, утонула в Каме, пишут «Челнинские известия».

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По информации ГУ МЧС России по РТ, муж и жена на базе отдыха «Радуга» отмечали второй день свадьбы родственников. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Гуляя по берегу, супруги нашли заброшенный катамаран и решили прокатиться по Каме. Когда пара отплыла от берега 50 — 60 метров выяснилось, что катамаран оказался дырявым и начал тонуть. Супруги спрыгнули в воду, мужчина доплыл до берега, а женщина нет.