Появились фото с места трагедии на Каме в Челнах
Супружеская пара гуляла на свадьбе у родственников.
Супружеская пара гуляла на свадьбе у родственников.
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Накануне женщина, отмечая свадьбу брата на базе отдыха, утонула в Каме, пишут «Челнинские известия».
По информации ГУ МЧС России по РТ, муж и жена на базе отдыха «Радуга» отмечали второй день свадьбы родственников. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Гуляя по берегу, супруги нашли заброшенный катамаран и решили прокатиться по Каме. Когда пара отплыла от берега 50 — 60 метров выяснилось, что катамаран оказался дырявым и начал тонуть. Супруги спрыгнули в воду, мужчина доплыл до берега, а женщина нет.
В 21. 00