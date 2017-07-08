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21:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области спасатели нашли в горящем доме тело мужчины

Личность погибшего не установлена.

Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в нежилом доме в селе Ерышовка Павловского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 8 июля. Личность погибшего не установлена.

Сотрудники ГУ МЧС получили сообщение о пожаре на улице Сергея Алымова накануне в 23:11. На месте работали восемь спасателей на трех спецмашинах. Огонь удалось потушить к 23:47. В нежилом доме 4×6 м сгорел потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

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