На ремонт обрушившегося моста через реку Юг может уйти две недели

Источник: Аргументы и факты

Специалисты и начальник ФКУ «Уралавтодор» Алексей Борисов вечером 7 июля 2017 года осмотрели обрушившийся мост через реку Юг на 36 километре трассы Пермь-Екатеринбург. Автодорога является федеральной, за её состояние отвечает ФКУ «Уралавтодор». Этот участок дороги отремонтирован недавно, сдан в эксплуатацию в сентябре 2016 года.

Технические работники ведомства осмотрели повреждения участка автодороги. В первую очередь требовалось оценить состояние переходных плит, — искусственного сооружения между насыпью и мостовым переходом. Когда эксперты выскажут свою позицию, станет ясно, на какой срок участок вышел из строя. Алексей Борисов сообщил журналистам, что, в случае, если плиты пострадали значительно, на приведение трассы в нормативное состояние может потребоваться около двух недель.

«Аварийные работы на участке будут вестись в круглосуточном режиме — к работе уже готово более 20 дорожных машин, привлечено 25 специалистов. Для скорейшего восстановления дорожного полотна и его укрепления подготовлено около 400 тонн инертных материалов», — сообщили в «Уралавтодоре».

На всё время ремонтных работ организован объезд аварийного участка по «старой» дороге через Бершеть.

Также в ведомстве назвали причину обрушения моста. Размыв участка перед мостом в 11.40 7 июля произошёл из-за несанкционированного сброса воды с гидротехнического сооружения в ЗАТО «Звёздный». Причины несанкционированного сброса выясняются.

По мнению специалистов «Уралавтодора», разрушенный мост стал преградой для сброшенных вод, и, фактически, спас другие мосты и населённые пункты ниже по течению.

Напомним, на этой неделе идут большие ливневые дожди. В прошлые выходные смыты несколько мостов в Ильинском районе, введён режим чрезвычайной ситуации в Кудымкарском районе.

6 июля дождевыми водами затопило несколько населённых пунктов в Пермском районе. Так, погода стала настоявшим бедствием для жителей Кукуштана, где затоплены погреба и огороды, а теплицы и парники ушли под воду. Вечером в четверг приехавшие из города на электричке жители Кукуштана и дачники не могли попасть в посёлок из-за высокого уровня воды. По ней с трудом проезжали внедорожники, погружаясь в воду до уровня фар.