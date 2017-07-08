В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Полтавской области были травмированы десять человек, сообщается в субботу на сайте полиции Полтавской области.

По данным полиции, авария произошла в одном из сел накануне вечером на автодороге Полтава — Александрия, столкнулись автомобили «ГАЗ» и «ВАЗ».

«В результате ДТП водитель автомобиля “ГАЗ” и девять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в лечебные учреждения города Полтавы», — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела. В ДТП в Полтавской области пострадали десять человекВ ДТП в Полтавской области пострадали десять человек.