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15:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДТП в Полтавской области пострадали десять человек

Авария произошла в одном из сел в пятницу вечером на автодороге Полтава — Александрия, столкнулись автомобили «ГАЗ» и «ВАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» и девять пассажиров получили телесные повреждения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Полтавской области были травмированы десять человек, сообщается в субботу на сайте полиции Полтавской области.

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По данным полиции, авария произошла в одном из сел накануне вечером на автодороге Полтава — Александрия, столкнулись автомобили «ГАЗ» и «ВАЗ».

«В результате ДТП водитель автомобиля “ГАЗ” и девять пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в лечебные учреждения города Полтавы», — говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела. В ДТП в Полтавской области пострадали десять человекВ ДТП в Полтавской области пострадали десять человек.

Напомним, в ДТП около села Ямница в Ивано-Франковской области погиб известный футболист Роман Стоцкий, выступавший за клубы «Прикарпатье» и «Оскар».

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