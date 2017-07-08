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15:57 (мск), источник: 112.ua

Взрыв в Киеве: один человек погиб, 5 пострадали

Женщина погибла в машине «скорой помощи».

Женщина, которая пострадала в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, скончалась в машине «скорой помощи» от полученных травм. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

«Одна женщина, которую везли в больницу, умерла в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин рассказал с места события, что еще пострадали 5 человек. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Пять жертв и один человек погиб», — сказал он.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в жилом доме произошел взрыв. Ранее сообщалось, что появилось видео с места происшествия и фото масштабных разрушений.

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