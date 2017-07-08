Взрыв в Киеве: один человек погиб, 5 пострадали
Женщина погибла в машине «скорой помощи».
Женщина погибла в машине «скорой помощи».
Женщина, которая пострадала в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, скончалась в машине «скорой помощи» от полученных травм. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на
«Одна женщина, которую везли в больницу, умерла в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.
Глава ГосЧС Николай Чечеткин рассказал с места события, что еще пострадали 5 человек. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».
«Пять жертв и один человек погиб», — сказал он.
Напомним, в Голосеевском районе Киева в жилом доме произошел взрыв. Ранее сообщалось, что появилось видео с места происшествия и фото масштабных разрушений.