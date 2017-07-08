Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

Сегодня, 8 июля на 178-м километре трассы Тюмень — Омск произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia. По предварительной информации, за рулем иномарки оказалась начинающая водить девушка, которая врезалась в поворачивавшую Lada.