Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск
На 178-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia.
На 178-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia.
Сегодня, 8 июля на 178-м километре трассы Тюмень — Омск произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia. По предварительной информации, за рулем иномарки оказалась начинающая водить девушка, которая врезалась в поворачивавшую Lada.
Медикам на месте пришлось оказывать помощь водителю Skoda и двум пассажирам из отечественного автомобиля. 70-летний водитель Lada и пассажирка Skoda были госпитализированы.