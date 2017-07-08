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18:48 (мск), источник: СуперОмск

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Омск

На 178-м километре трассы Тюмень — Омск столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia.

Сегодня, 8 июля на 178-м километре трассы Тюмень — Омск произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Skoda Octavia. По предварительной информации, за рулем иномарки оказалась начинающая водить девушка, которая врезалась в поворачивавшую Lada.

Медикам на месте пришлось оказывать помощь водителю Skoda и двум пассажирам из отечественного автомобиля. 70-летний водитель Lada и пассажирка Skoda были госпитализированы.

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